Вашадзе: Мы должны научиться пользоваться соглашениями об ассоциации, свободной торговли и визалиберализацией

25.10.2018 10:24 Комментировать вчерашнее интервью Бидзины Иванишвили я предоставляю членам криминальной группировки Субелиани и Парцхаладзе, они лучше понимают, — об этом кандидат в президенты от «Единого национального движения» заявил в передаче Первого канала «Дебаты 2018».



Ведущий передачи Георгий Гвимрадзе обратился к кандидату в президенты от Национального движения с вопросом: «Бидзина Иванишвили сделал заявление о том, что члены «Национального движения» мешали процессу соглашения об ассоциации и визалиберализации. Насколько вопрос евроатлантической интеграции является для вас той темой, по которой вы активно сможете сотрудничать с властями, чтобы мы добились нашей цели — евроатлантической интеграции».



На вопрос ведущего Григол Вашадзе ответил:



«Что касается европейской и евроатлантической интеграции, которым я бы немного поменял места — атлантическая интеграция и членство в ЕС, так как те катаклизмы, которые происходят в Европейском Союзе, начиная с Брексита и то, что в очереди стоят Балканские страны, дает нам возможность, научиться пользоваться теми инструментами, которые у нас уже есть. Это — соглашение об ассоциации, соглашение о всеобъемлющей и глубокой свободной торговле и визалиберализация. Мы должны научиться пользоваться этим.



Что касается НАТО. Если бы я перечислил вам то, что было сделано в наше время, с 2008 по 2012 год, вы поймете, что мы сотрудничали не только с государственными служащими, но и с гражданским обществом. Затем ряд людей перешел в «Грузинскую мечту» и стал членами этой политической организации. Так что, если это касается интересов страны, мне это не будет сложно. Таких людей очень много, без афиширования. Даже приходят ко мне и просят совета», — заявил Григол Вашадзе.















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