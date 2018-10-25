Бакрадзе: Наша задача - никогда не поддаваться игре России

25.10.2018 10:25 Наша задача — никогда не поддаваться игре России, якобы вступление в НАТО как-то связано с уступкой территориальной целостности, — об этом кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил в передаче Первого канала «Дебаты 2018», говоря о статье исследователя The Heritage Foundation Люка Коффи. На вопрос – насколько может быть интеграция в НАТО интересной для страны без задействования 5-ой статьи НАТО, Давид Бакрадзе заявляет, что уступок не будет.



«Для меня и моей политической силы нет никаких вопросов, что будущее Грузии проходит через ЕС и НАТО, по вступлению в эти две важнейшие институции. Одной из моих главных задач, как президента, будет максимально ускорить присоединение Грузии к ЕС и НАТО. Мы также должны понимать, что НАТО и ЕС — не только безопасность, они приносят и экономическое развитие.



Для любого инвестора, защищенная Грузия означает место, куда приедет больше инвестиций, будет создано больше рабочих мест, и у нас будет больше благосостояния. Одной из задач президента во внешних отношениях должны быть именно отношения с инвесторами, их привлечение, привлечение иностранного бизнеса и создание рабочих мест в Грузии», — заявил Давид Бакрадзе.



По словам Бакрадзе, для него внешняя политика не оторвана от внутренней политики.



«Внешняя политика для меня не означает ЕС и НАТО отдельно взятыми, это — ЕС, НАТО и создание той среды,, где Грузия будет продвигаться вперед, и где страна будет развиваться. Что касается нашего будущего членства в НАТО, наша цель — никогда не поддаваться игре России, якобы вступление в НАТО как-то связано с уступкой территориальной целостности. Никаких уступок не будет. Рецепт мира и благополучия Грузии — это то, что сделала Восточная Европа, Прибалтика. Чем быстрее мы войдем в ЕС и НАТО, тем больше Россия будет вынуждена признать, что Грузия является соседом, а не территорией, которую нужно контролировать.



Путь нормализации с Россией, нашей безопасности, инвестиций и благосостояния проходит именно через присоединение Грузии к ЕС и НАТО. Как президент, я сделаю все, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил Давид Бакрадзе.















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