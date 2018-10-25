Вашадзе: Положение, в котором сегодня находится Грузия, это медицинский диагноз

25.10.2018 10:29 Кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе заявляет, что во вчерашнем интервью Бидзина Иванишвили «дал одно обещание и сделал один анализ».

Об этом Григол Вашадзе заявил в передаче «Дебаты 2018» в эфире Первого канала.



По его словам, обещанием Бидзины Иванишвили было то, что через год всем «присвоят свое место».



«Я представляю объединенную оппозицию, в которой объединены 11 политических организаций и хочу сказать, что мы встретились, говорили с тысячами людей, продолжаем это и вся Грузия напугана вчерашним интервью, где отец-основатель т.н. «Грузинской мечты» дал одно обещание и сделал один анализ. Анализирование заключалось в том, что население в три с половиной миллиона находится в бедности, это по вине того, что они – ленивые, бездарные, не хотят работать и не хотят себя обвинять в том, что происходит сегодня в стране. После той бесстыдной и нахальной лжи, которая была выдана после 2012 года, то положение, в котором сегодня находится Грузия, это – медицинский диагноз т.н. воровской мечты», — отметил Григол Вашадзе.



В эфире Первого канала проходят дебаты между независимым кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили, кандидатом от «Европейской Грузии» Давидом Бакрадзе и кандидатом от «Национального движения» Григолом Вашадзе.















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