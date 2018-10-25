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Бакрадзе: Мы являемся политической силой, которая поведет страну вперед безо всякой мести


25.10.2018   10:35
Сегодня в обществе существует консенсус, что спустя 6 лет правления «Грузинская мечта» ввела страну в очень глубокий политический и экономический кризис, — об этом кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил в передаче «Дебаты 2018» в эфире Первого канала.

«Не были выполнены те обещания, из-за которых народ избрал в 2012 году новую власть; жизнь пошла назад, выросла бедность, прибавились проблемы и нужда. В результате всего этого еще раз подтвердилось, что «Грузинская мечта» не может вести страну вперед и сегодня страна находится в застое и болоте», — заявил Бакрадзе.

Как отметил Бакрадзе, задачей его политической силы является использование будущих президентских выборов, чтобы вытащить страну из болота, застоя и что особенно важно, все это сделать без беспорядков, противостояния и реванша.

«Мы являемся той политической силой и я – тот кандидат, который заявляет, что мы обязательно победим власть, обязательно поведем страну вперед и сделаем это безо всякого противостояния, мести и расчета», — заявил Давид Бакрадзе.

В эфире Первого канала проходят дебаты между независимым кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили, кандидатом от «Европейской Грузии» Давидом Бакрадзе и кандидатом от «Национального движения» Григолом Вашадзе.






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