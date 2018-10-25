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Премьер-министр Грузии призывает граждан к участию в выборах


25.10.2018   10:44
«Выборами президента, Грузия проведет еще один важный тест демократии», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе перед началом заседания правительства.

«Совсем скоро настанет очень важный и ответственный день. В стране проводятся президентские выборы. Хочу призвать наших граждан, прийти на выборы и сделать желаемый выбор. Этими выборами, Грузия проведет еще один важный тест демократии и я верю, что все вместе, каждый гражданин сдаст этот тест так, как подобает нашей стране», — отметил Мамука Бахтадзе.

По словам премьера, правительство сделало все для того, чтобы эти выборы прошли в свободной, прозрачной и демократической обстановке.

«Хочу также отметить, что желание и требование общества, чтобы в стране проводилась предвыборная кампания европейского типа не было выполнено до конца из-за деструктивной риторики некоторых политических сил. Мы не допустим, чтобы какая-нибудь безответственная политическая сила внесла диссонанс в выборный процесс. На протяжении всего предвыборного процесса для всех политических субъектов была обеспечена равная и конкурентная среда. Соответственно обещаем, что у каждого избирателя будет возможность сделать свободный выбор», — заявил Мамука Бахтадзе.






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