«Международная прозрачность-Грузия» обнаружила необоснованные доходы у министра обороны

25.10.2018 10:52 Исследователи неправительственной организации изучили имущественную декларацию министра обороны, но не смогли установить, откуда взялись у министра обороны 320 000 лари для строительства дома. На сегодняшнем специальном брифинге Изория утверждал, что собрал деньги во время своей педагогической деятельности в Германии, но выясняется, что на эти доходы он, предположительно, купил земельный участок.



Однако и после изучения декларации исследователи влиятельной грузинской неправительственной организации не нашли ответа на вопрос, на какие деньги построен дом.



"В том году, когда он стал должностным лицом, он купил участок земли за 54 000 долларов, а в последующие годы до 2015 года построил жилой дом стоимостью 320 000 лари.



Из декларации не видно, как, из какого источника он покрыл эти 320 000 лари. Он указал только зарплату, а зарплата всех трех лет, которые он получал за все эти три года, примерно та же, что и стоимость этого дома. Получается, что в течение этих лет он тратил весь свой доход на строительство дома.



На основании тех данных, что написаны в декларации, возникают вопросы, и это достаточное основание, чтобы хотя бы формально Национальное бюро службы доходов начало проверку этих деклараций"- говорит менеджер программ неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Ерекле Урушадзе.

















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