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На авиабазе Баграм в Афганистане проходят выборы президента Грузии
25.10.2018 11:15
На авиационной базе Баграм в Афганистане проходят выборы президента Грузии. Избирательный участок открылся в 8 часов по афганскому времени.
Грузинские военнослужащие начали голосовать с утра.
По информации руководителя избирательной комиссии находящейся на базе Баграм, выборы проходят в спокойной обстановке, без нарушений и ни одной жалобы не подано не было.
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