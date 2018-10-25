На авиабазе Баграм в Афганистане проходят выборы президента Грузии

25.10.2018 11:15 На авиационной базе Баграм в Афганистане проходят выборы президента Грузии. Избирательный участок открылся в 8 часов по афганскому времени.



Грузинские военнослужащие начали голосовать с утра.



По информации руководителя избирательной комиссии находящейся на базе Баграм, выборы проходят в спокойной обстановке, без нарушений и ни одной жалобы не подано не было.















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