Григол Вашадзе: Никакое чувство «кавказской мести» мной не движет

25.10.2018 17:16 Смешно, чтобы кто-то обвинил меня в реваншизме, поскольку весь мой пройденный путь это поиск компромиссов, и это составная часть моей профессии. Из этого исходит то, что никакое чувство "кавказской мести" в отношении власти мной не движет- так оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе ответил в президентских дебатах на вопрос модератора, какой ресурс он видит для сотрудничества с властью.



До того модератор Георгий Гвимрадзе спросил Вашадзе, насколько он сможет быть "президентом всех" и "надпартийным президентом". До того, как задать этот вопрос Гвимрадзе привел цитату, которая, по его словам, принадлежит генеральному директору "Рустави 2" Нике Гварамия - "со всех спросится (ответ)", если проголосуют за вашего оппонента.



Вашадзе ответил на вопрос следующее:



"Должен напомнить вам, что я не был членом никакой партии, и вступил в "Национальное движение" 21 января 2017 года только лишь потому, что если что-либо произойдет с ЕНД или "Рустави 2", в Грузии не то чтобы крика, шепота никто не услышит".



По его же словам, ему не будет трудно выйти из партии, как обязывает этому конституция:



"Почти пять лет я был министром иностранных дел Грузии, и можете проверить, в нашем министерстве ни по политическому, ни по идеологическому признаку никого с работы не снимали. Для меня была категорически неприемлема практика, когда некоторые представители власти объявляли бойкот некоторым свободным медиа средствам, и не ходили туда"- заявил кандидат.



В дебатах участвовали кандидат в президенты от "Грузинской мечты" Саломе Зурабишвили, "Европейкой Грузии" Давид Бакрадзе, и "Национального движения" ("Сила в единстве") Григол Вашадзе.











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