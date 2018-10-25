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Еще одна история об очередной лжи Саломе Зурабишвили


25.10.2018   17:19
Несколько дней назад на встрече с избирателями в одном из регионов Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в августе 2008 года Россия заняла Ахалгорский район только потому, что в свое время, в частности в 2006 году, прежняя власть подчинила этот район временной администрации бывшей АО т.н. Южная Осетия (все помнят, эта прогрузинская администрация под руководством Дмитрия Санакоева была создана по инициативе предыдущей власти Грузии).

В течение ряда лет правящая партия также распространяет аналогичную дезинформацию как в связи с Ахалгорским районом, так и по поводу Верхней Абхазии. Согласно их утверждениям, «Россия заняла Верхнюю Абхазию потому, что в свое время, во время прежней власти, эту территорию вместо "Кодорского ущелья" назвали "Верхней Абхазией».

Грузинский политолог Ника Читадзе назвал это дезинформацией и попыткой ввести население Грузии в заблуждение.

"На самом деле реальное положение дела таково: когда под давлением Советской России 20 августа 1922 года грузинские большевики создали автономную область т.н. Южной Осетии, в ее состав ввели Ленингорский, нынешний Ахалгорский район. Соответственно Ахалгори (бывший Ленингори) до 11 декабря 1990 года, то есть до упразднения автономной области т.н. Южной Осетии, входил в состав автономной области т.н. Южной Осетии, и Россия оккупировала именно ту территорию, которая входила в т.н. "исторические границы" т.н. "т.н. Южной Осетии".

То же самое касается Верхней Абхазии. Оккупация Верхней Абхазии была осуществлена не потому, что изменили ее название, и вместо "Кодорского ущелья" назвали "Верхней Абхазией", а потому, что во времена коммунистического правления и после него эта территория входила в состав Автономной Республики Абхазия (в частности принадлежала к Гульрипшскому району), и ее контролировала грузинская сторона.

Российская сторона также была раздражена тем, что с 2007 года вводом войск на этой территории, которую до того контролировали бандформирования российского агента Эмзара Квициани, Грузия усилила свою юрисдикцию, и Россия решила наказать Грузию. Вот это и есть реальность"- пишет Ника Читадзе на своей странице Facebook.



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