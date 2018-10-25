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Президент Грузии помиловал 57 осужденных
25.10.2018 17:30
Президент Грузии сегодня подписал распоряжение «О помиловании осужденных на разные сроки наказания», согласно которому всего помиловано 57 осужденных.
По заявлению председателя комиссии по вопросам помилования Звиада Коридзе, на основании акта о помиловании из мест лишения свободы освобождены 30 заключенных. 27-ми лицам, в том числе двум женщинам сокращены сроки наказания, которые определены им в виде срочного или бессрочного лишения свободы.
На вопрос о том, рассматривалось ли дело осужденного Георгия Мамаладзе, по заявлению Коридзе, его дело не состояло в повестке дня этой комиссии.
Комиссия по помилованию в период с 22 по 24 октября рассмотрели 575 осужденных.
Распоряжение президента уже направлено Специальной пенитенциарной службе Минюста.
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