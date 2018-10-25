Детский фонд ООН: качество дошкольного образования в Грузии на нуле

25.10.2018 18:08 Качество образования в детских садах Грузии практически на нуле, таковы результаты исследования Детского фонда ООН (UNICEF), презентация которого прошла в Тбилиси.



Эксперты фонда выяснили, что 30% детей в масштабах страны не могут ходить в детский сад из-за нехватки мест. Кроме того, в самих детских садах 46% детей не получают соответствующего дошкольного образования.



«Несмотря на то, что сегодня у нас есть новый образовательный стандарт, современные образовательные теории, они реально не осуществляются. Во многих районных администрациях, особенно в высокогорных регионах, нет информации и доступа к тем ресурсам, которые должны помочь педагогам осмыслить новый стандарт и применить его на практике», — заявила на пресс-конференции специалист дошкольного образования UNICEF Анна Джанелидзе.

Исследование показало, что воспитанники в детских садах практически не получают никакого образования и воспитатели выполняют больше роль нянь, чем педагогов.



Приблизительно 30% детей в Грузии в возрасте от двух до шести лет не ходят в детские сады из-за нехватки мест. Такие проблемы, в основном, встречаются в городах.



Получить дошкольное образование не могут 50% детей из социально незащищенных семей. В случае детей с особыми нуждами эта цифра намного выше. Для них в учреждениях дошкольного образования не адаптирована среда, а у педагогов нет соответствующей компетенции.



«Те, кто ходят в детские сады, сталкиваются с разными барьерами и не могут развиваться в инклюзивном образовании. У педагогов нет соответствующей компетенции, они не знают, как работать с такими детьми. Часто такие дети нуждаются в индивидуальном подходе, что не получается из-за перегруженности групп», — заявила Джанелидзе.

Эксперты также указывают на распространенную проблему большого количества детей в группах.



Средняя цифра для Тбилиси — 39 детей в группе, а в некоторых детских садах эта цифра достигает 60. Специалисты UNICEF уверены, что большое количество детей, безусловно, отрицательно влияет на качество образовательного процесса.

Показатели включенности детей в возрасте от 2-х до 5 лет в дошкольные учреждения по регионам выглядят следующим образом:



Тбилиси — 89.1%

Гурия — 74.9%

Имерети — 68.5%

Рача-Лечхуми Квемо-Сванети — 67.0%

Кахети — 65.2%

Мцхета-Мтианети — 64.4%

Самегрело-Земо Сванети — 64.2%

Шида Картли — 63.4%

Самцхе-Джавахети — 55%

Аджария — 54.8%

Квемо Картли — 50.1%



Эксперты фонда указывают на то, что квалификация персонала детских садов Грузии очень низкая — у 44% воспитателей нет никакого отраслевого образования.



Исследование показало, что 62.5% районных администраций ежегодно тратят меньше 10 лари на образовательные ресурсы на каждого ребенка (карандаши, бумага и так далее). Некоторые администрации тратят на это только 0.73 лари или 1.11 лари.



Эксперты фонда провели «Исследование качества образования дошкольного образования в Грузии» во всех районных администрациях страны (всего 64) и в Тбилиси. С прошлого года были опрошены 124 участников, среди них менеджеры дошкольного образования, воспитатели, спецпедагоги, психологи, методисты, родители, лекторы.



Эксперты проанализировали пять направлений работы детских садов: доступность, персонал, образовательная программа, мониторинг и управление.



Детский фонд ООН рекомендует правительству Грузии для исправления ситуации принять меры для увеличения количества мест в детских садах, обратить больше внимания на детей из семей этнических меньшинств, срочно повысить квалификацию персонала, сократить количество детей в группах и так далее.



Новости-Грузия



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