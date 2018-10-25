Голоса прошедших на авиабазах Баграм и Мармал выборов подсчитают 28 октября

25.10.2018 18:13 В Центральной избирательной комиссии заявляют, что голоса выборов, проведенных на двух избирательных участках в Афганистане, посчитают 28 октября.



По словам пресс-спикера ЦИК Анны Микеладзе, на двух избирательных участках в Афганистане – на авиационной базе Баграм и базе Мармал прошла процедура голосования.



По ее словам, участие в выборах принимали граждане Грузии, которые служат в вооруженных частях Грузии, дислоцированных за границей. В целом, на обеих базах, регистрированы 875 избирателей.



«Сегодня состоялась только процедура голосования. После завершения процесса, избирательная документация, в том числе конверты, в которые помещены бюллетени, опечатываются и подсчет голосов произойдет в Центральной избирательной комиссии 28 октября, после завершения процесса голосования на выборах президента Грузии. Исходя из вышеуказанного, только после этого будет известно количество голосов, полученных избирательными кандидатами в Афганистане», — заявила Анна Микеладзе.



По ее словам, процесс голосования на месте обеспечивают две специальные группы ЦИК, в которых находятся и представители партий со статусом квалификационных избирательных субъектов.







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