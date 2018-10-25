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Советник Трампа по нацбезопасности посетит Грузию 26 октября
25.10.2018 18:26
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Грузию 26 октября. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе и подчеркнул, что это поможет укреплению отношений государств, а также созданию новых проектов для расширения совместной деятельности. Он отметил, что партнерство США и Грузии сейчас достигло наивысшей точки за историю сотрудничества.
Премьер-министр назвал Болтона надежным другом, который имеет конкретное видение углубления работы. Во время встреч американский советник обсудит с должностными лицами Грузии актуальные темы развития партнерства.
Летом 2016 года американская и грузинская стороны подписали Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Этой весной стартовала программа готовности обороны Грузии, в которой до 2020 года военные США обучат девять батальонов ВС Грузии.
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