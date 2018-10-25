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Карл Харцель: Уровень баланса и профессионализм грузинских СМИ растут с каждыми выборами


25.10.2018   18:42
Уровень баланса и профессионализма в грузинских СМИ растет с каждыми выборами, — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель после презентации итогов промежуточного медиамониторинга грузинских СМИ в рамках президентских выборов 2018 года.

«Это не первые выборы, в ходе которых мы проводим мониторинг СМИ. В отчётах приводятся как количественные, так и качественные данные. Таким образом, эти отчеты представляют собой очень интересную оценку того, что происходит в СМИ. Я бы хотел выделить несколько трендов. Положительная тенденция заключается в том, что уровень баланса в грузинских СМИ в целом повышается, и с каждыми выборами растёт профессионализм. Это касается практически всех СМИ, хотя в глаза бросается то, что язык ненависти по-прежнему является проблемой, но не для всех СМИ. Это практика распределена неравномерно, но мы опять говорим о языке ненависти», — сказал Карл Харцель.

Как отметил дипломат, важно основательно и последовательно освещать события, особенно когда речь идет о различных заявлениях.

«Мы ожидаем, что журналисты не забудут сделанные заявления и в будущем проследят за тем, что последовало за этими заявлениями, как развернулись события позже. От журналистов понадобится больше глубокого анализа и отслеживания ситуации», — считает посол ЕС.

Промежуточные результаты мониторинга грузинских СМИ на президентских выборах 2018 года представили: ЕС, Фонд развития ООН, «Хартия журналистской этики», «Интерньюс» и Институт гражданского развития.


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