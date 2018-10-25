Бахтадзе уверен, что 28 октября будет еще одним днем победы демократии в Грузии

25.10.2018 18:45 Я уверен, что 28 октября будет еще одним днем победы демократии в Грузии, — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



По его словам, министерству внутренних дел 28 октября поручено обеспечит порядок по всей стране, чтобы у избирателя была возможность сделать свободный выбор.



«Я также хотел бы обратиться к организациям местных и международных наблюдательских миссий и средствам массовой информации, чтобы они были максимально активными. Я лично просил несколько ведущих международных организаций увеличить число наблюдателей, и я хотел бы поблагодарить их за помощь. Вы знаете, что многие международные наблюдатели приезжают на президентские выборы. Несмотря на то, что законом четко определяются регуляции по запрету пользования административными ресурсами, по моей инициативе правительство приняло постановление, чтобы еще раз было исключено использование административных ресурсов. Кроме того, в министерстве юстиции работает межведомственная комиссия, которая рассматривает все вопросы в связи с использованием административных ресурсов», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр Грузии призывает всех наряду, с устным заявлением относительно каждого нарушения, использовать правовые механизмы и подавать жалобы в случае конкретных нарушений, с тем чтобы администрация выборов могла рассмотреть и выявить нарушителей.







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