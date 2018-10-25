Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе уверен, что 28 октября будет еще одним днем победы демократии в Грузии


25.10.2018   18:45
Я уверен, что 28 октября будет еще одним днем победы демократии в Грузии, — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, министерству внутренних дел 28 октября поручено обеспечит порядок по всей стране, чтобы у избирателя была возможность сделать свободный выбор.

«Я также хотел бы обратиться к организациям местных и международных наблюдательских миссий и средствам массовой информации, чтобы они были максимально активными. Я лично просил несколько ведущих международных организаций увеличить число наблюдателей, и я хотел бы поблагодарить их за помощь. Вы знаете, что многие международные наблюдатели приезжают на президентские выборы. Несмотря на то, что законом четко определяются регуляции по запрету пользования административными ресурсами, по моей инициативе правительство приняло постановление, чтобы еще раз было исключено использование административных ресурсов. Кроме того, в министерстве юстиции работает межведомственная комиссия, которая рассматривает все вопросы в связи с использованием административных ресурсов», — заявил Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии призывает всех наряду, с устным заявлением относительно каждого нарушения, использовать правовые механизмы и подавать жалобы в случае конкретных нарушений, с тем чтобы администрация выборов могла рассмотреть и выявить нарушителей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна