Бахтадзе: Проект «Зеленая политика» привнесет новую жизнь в экономическую жизнь нашей страны

25.10.2018 19:08 «Подготовленный нами проект «Зеленая политика» привнесет совершенно новую жизнь в экономическую жизнь нашей страны», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на пресс-конференции сегодня.



Как отметил Мамука Бахтадзе, правительство Грузии разработало модель, как нужно заменить автопарк в стране электромобилями.



«Это — очень важный проект, который обеспечит полноценный ответ на существующие вызовы, и вместе с тем, он значительно укрепит устойчивость нашей экономики. Ахиллесовой пятой нашей экономики является очень острый торговый дефицит. У нас втрое больше импорта по части товара, чем экспорта. Самое большое количество импорта приходится на топливо и электромобилями мы можем принести нашей экономики много благ. Это означает улучшенную экологию и вместе с тем, это означает улучшенную макроэкономическую среду, так как этим проектом значительно снизится тот торговый дефицит, который есть у нас в экономики. Мы введем значительные льготы на лизинговую систему, согласно которым, граждане, у которых сегодня есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, за счет экономии на топливо, заплатят стоимость автомобиля и выкупят новый электромобиль в течение пяти лет», — заявил Мамука Бахтадзе.



По его словам, в Тбилиси будет построена новая инфраструктура, которая свяжет направления от Самгори до Лило электростанциями.



«Развитие общественного транспорта является важнейшим приоритетом нашей «Зеленой политики» и я уверен, что этот новый проект окажет очень большую помощь нашим гражданам. 230 тысяч человек будут пользоваться этим очень важным проектом», — заявил Мамука Бахтадзе.







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