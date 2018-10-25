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Edison Research: Григол Вашадзе – 31%, Саломе Зурабишвили – 28%


25.10.2018   19:21
Телекомпания «Рустави-2» опубликовала результате социологического исследования американской организации Edison Research, согласно которым лидером первого тура президентских выборов в Грузии может стать кандидат от Объединенной оппозиции / «Единого национального движения» Григол Вашадзе – 31%.

По результатам опроса, проходившего с 15 по 24 октября в масштабах всей Грузии, второе место занимает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта». За нее готовы проголосовать 28% респондентов. Далее следуют кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе – 14% и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили – 5%. Не определились с выбором или отказались ответить на вопрос 16% опрошенных.

Ранее «Грузинская мечта» опубликовала результаты своего социологического исследования, согласно которым Григол Вашадзе оказался только на втором месте, в то время как Саломе Зурабишвили получила шанс победить в первом же туре выборов.



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