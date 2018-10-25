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За президентскими выборами в Грузии будут наблюдать 58 международных организаций


25.10.2018   21:20
По информации Центральной Избирательной Комиссии Грузии, за президентскими выборами в стране 28 октября будут наблюдать около 1 100 представителей 58 международных организаций.

В список наблюдателей входят несколько ведущих международных наблюдательных организаций, включая БДИПЧ/ОБСЕ, Национально-демократический институт США (НДИ), Международный республиканский институт США (ИРИ) и другие.

Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ открылась в Грузии в конце сентября и ею руководит посол Гирт-Хинрич Арен. В состав миссии входят 14 экспертов и 28 долгосрочных наблюдателей, расположенных в Тбилиси, которые были откомандированы по масштабам страны по два человека в группе.

Кроме того, у БДИПЧ будет еще около 250 краткосрочных наблюдателей от государств-членов ОБСЕ. В день выборов наблюдатели будут наблюдать за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов выборов.

После наблюдения за выборами, на пресс-конференции в Тбилиси на следующий день после выборов БДИПЧ/ОБСЕ и делегации из ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента и ПА НАТО опубликуют совместное заявление о предварительных результатах и выводах.

За выборами также будут наблюдать две американские организации – Национально-демократический институт и Международный республиканский институт. НДИ разместила в Грузии делегацию высокого уровня в составе семи краткосрочных наблюдателей, а миссия МРИ будет представлена 24 краткосрочными наблюдателями и возглавит ее региональный директор программы Стефани Никс.

По данным Центральной избирательной комиссии, кроме международных наблюдателей, за президентскими выборами в Грузии будут наблюдать также 21 918 представителей местных организаций.


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