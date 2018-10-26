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В Грузии находится советник Трампа Джон Болтон


26.10.2018   10:34
В Грузии находится советник президента США по вопросам по национальной безопасности Джон Болтон. Первую встречу в рамках визита Болтон провел с министром иностранных дел.

Из МИДа советник главы США направится в Министерство ВД, где проведет встречу с Георгием Гахария. Сегодня же запланирована аудиенция с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Джон Болтон прибыл в Тбилиси в рамках кавказского турне, включающего визиты в Азербайджан, Армению и Грузию.



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