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«Грузинская мечта» блокирует кандидатуру посла США в Грузии - СМИ


26.10.2018   10:51
Должность посла Соединенных Штатов Америки в Грузии до сих пор вакантна. Четыре источника подтверждают телекомпании "Рустави 2", что "«Грузинская мечта»" блокирует кандидатуру Бриджит Бринк, поскольку Бидзина Иванишвили против назначения бывшего помощника Госсекретаря США.

Представителям третьего сектора известна информация о блокировке кандидата в послы США, но о том, насколько это соответствует реальности, им не известно.

По словам исполнительного директора неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Эки Гигаури, она слышала от нескольких человек о том, что грузинская сторона противится кандидатуре, представленной США в послы в Грузии. По ее же заявлению, если это соответствует истине, грузинская сторона не должна блокировать кандидатуру, представленную страной-партнером.

"Могу сказать, что я слышала об этом от разных персон. Если это так, разумеется, для меня это проблематично, поскольку я думаю, что когда страна, твой главный партнер, назначает посла, действительно не надо сопротивляться этому, но еще раз повторяю, я на самом деле не знаю, насколько точна эта информация"- заявила Эка Гигаури.

Бриджит Бринк была заместителем посла США в Грузии в 2011-2014 годы, в результате чего она стала помощником Госсекретаря США.



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