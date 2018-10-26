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Георгий Гахария и Джон Болтон обсудили вызовы Грузии с точки зрения безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества


26.10.2018   11:59
Вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури приняли советника президента США по вопросам национальной безопасности США Джона Болтона.

Встреча состоялась в министерстве внутренних дел.

По информации пресс-службы МВД, стороны обсудили вызовы с точки зрения безопасности, стоящие перед Грузией, региональные угрозы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества в этом контексте. В ходе встречи была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности.

Темой обсуждения была также реформа в секторе безопасности Грузии. В этом контексте особое внимание было уделено необходимости планирования политики национальной безопасности в стране и разработки эффективных механизмов координации. Стороны рассмотрели вопрос создания координирующего органа политики на стратегическом уровне в сфере безопасности.

По оценке МВД, визит Джона Болтона в Грузию еще раз подтверждает непоколебимую поддержку администрации США в отношении Грузии.

«Соединенные Штаты, как стратегический партнер Грузии, по-прежнему остаются важнейшей опорой для страны в плане укрепления безопасности и территориальной целостности страны», — говорится в информации пресс-службы министерства.

Грузию посетил секретарь Совета безопасности Соединенных Штатов Америки и советник президента Дональда Трампа по вопросам Национальной безопасности Джон Болтон.


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