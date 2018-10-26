Георгий Гахария и Джон Болтон обсудили вызовы Грузии с точки зрения безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества

26.10.2018 11:59 Вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури приняли советника президента США по вопросам национальной безопасности США Джона Болтона.



Встреча состоялась в министерстве внутренних дел.



По информации пресс-службы МВД, стороны обсудили вызовы с точки зрения безопасности, стоящие перед Грузией, региональные угрозы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества в этом контексте. В ходе встречи была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности.



Темой обсуждения была также реформа в секторе безопасности Грузии. В этом контексте особое внимание было уделено необходимости планирования политики национальной безопасности в стране и разработки эффективных механизмов координации. Стороны рассмотрели вопрос создания координирующего органа политики на стратегическом уровне в сфере безопасности.



По оценке МВД, визит Джона Болтона в Грузию еще раз подтверждает непоколебимую поддержку администрации США в отношении Грузии.



«Соединенные Штаты, как стратегический партнер Грузии, по-прежнему остаются важнейшей опорой для страны в плане укрепления безопасности и территориальной целостности страны», — говорится в информации пресс-службы министерства.



Грузию посетил секретарь Совета безопасности Соединенных Штатов Америки и советник президента Дональда Трампа по вопросам Национальной безопасности Джон Болтон.







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