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Мамука Бахтадзе и Рудольф Михалка обсудили сотрудничество Грузии и ОБСЕ


26.10.2018   12:01
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провел переговоры со спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольфом Михалкой. Его страна возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2019 году. На встрече также присутствовал посол Италии в Грузии Энрико Бартолли – как представитель страны, ныне председательствующей в ОБСЕ.

Экс-посол Словакии в Тбилиси занял должность спецпредставителя в сентябре этого года. Премьер Мамука Бахтадзе поздравил дипломата с новым назначением, пожелав ему успехов в работе. Бахтадзе также заявил о ключевой роли ОБСЕ в таких важных для Грузии переговорных форматах, как Женевские международные дискуссии и Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).

На встрече речь также шла о тяжелой ситуации на оккупированных территориях – как с точки зрения нарушения прав человека и гуманитарного положения, так и с точки зрения вопросов, связанных с безопасностью. Говорилось и о мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», направленной на поощрение торговли вдоль разделительных линий, а также предоставление льгот и создание новых возможностей для жителей оккупированных регионов.

Мамука Бахтадзе также заявил, что грузинская сторона высоко ценит твердую и консолидированную позицию международного сообщества в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности страны и ее евроатлантических устремлений.



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