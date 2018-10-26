Мамука Бахтадзе и Рудольф Михалка обсудили сотрудничество Грузии и ОБСЕ

26.10.2018 12:01 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провел переговоры со спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольфом Михалкой. Его страна возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2019 году. На встрече также присутствовал посол Италии в Грузии Энрико Бартолли – как представитель страны, ныне председательствующей в ОБСЕ.



Экс-посол Словакии в Тбилиси занял должность спецпредставителя в сентябре этого года. Премьер Мамука Бахтадзе поздравил дипломата с новым назначением, пожелав ему успехов в работе. Бахтадзе также заявил о ключевой роли ОБСЕ в таких важных для Грузии переговорных форматах, как Женевские международные дискуссии и Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



На встрече речь также шла о тяжелой ситуации на оккупированных территориях – как с точки зрения нарушения прав человека и гуманитарного положения, так и с точки зрения вопросов, связанных с безопасностью. Говорилось и о мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», направленной на поощрение торговли вдоль разделительных линий, а также предоставление льгот и создание новых возможностей для жителей оккупированных регионов.



Мамука Бахтадзе также заявил, что грузинская сторона высоко ценит твердую и консолидированную позицию международного сообщества в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности страны и ее евроатлантических устремлений.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

