Заза Саралидзе задержан по обвинению в нанесении физического оскорбления полицейским

26.10.2018 12:18 Отец убитого в Тбилиси подростка Давида Саралидзе, Заза Сарализе, проводящий акцию протеста у здания парламента в Тбилиси с требованием наказать убийцу своего сына, был задержан сегодня полицией.



По данным МВД, Заза Саралидзе обвиняется в нанесении физического оскорбления полицейским.







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