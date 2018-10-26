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Заза Саралидзе задержан по обвинению в нанесении физического оскорбления полицейским
26.10.2018 12:18
Отец убитого в Тбилиси подростка Давида Саралидзе, Заза Сарализе, проводящий акцию протеста у здания парламента в Тбилиси с требованием наказать убийцу своего сына, был задержан сегодня полицией.
По данным МВД, Заза Саралидзе обвиняется в нанесении физического оскорбления полицейским.
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