Залкалиани: На встрече с Джоном Болтоном мы обсудили все основные направления грузино-американского стратегического партнерства

26.10.2018 12:19 Одной из главных тем беседы министра иностранных дел и советника президента по вопросам безопасности США Джона Болтона было положение в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности.



В рамках визита в Тбилиси Болтон провел первую встречу с министром иностранных дел.



"У нас была весьма интересная и содержательная беседа обо всех основных направлениях стратегического партнерства Грузии-США. Мы коснулись всех актуальных тем. Говорили о глобальных и региональных вызовах, с которыми приходится справляться Грузии. Без активной поддержки нашего главного стратегического партнера США нам будет очень трудно справиться с этими вызовами.



Одним из важных вызовов с точки зрения безопасности является положение в оккупированных регионах Грузии. В данном контексте у нас есть четкая и серьезная поддержка нашего стратегического партнера. Вопрос постоянно стоит в повестке дня политики США, и является предметом их двухстороннего диалога с Российской Федерацией. Естественно, мы говорили о том, как можно выйти из этой ситуации с теми мирными инициативами, которые есть у Грузии. Разумеется, важна включенность большего количества международных акторов"- заявил журналистам Давид Залкалиани.



По информации министра, разговор коснулся также вопросов грузинско-американских экономических отношений. По словам главы внешнеполитического ведомства Грузии, с точки зрения соглашения о свободной торговле с США уже провели, и в будущем будет продолжена серьезная работа.









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