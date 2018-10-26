|
|
Вашингтон оказывает твердую поддержку Тбилиси по вопросу об оккупированных территориях - глава МИД Грузии
26.10.2018 14:11
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в пятницу на встрече в Тбилиси с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы стратегического партнерства между двумя странами.
"У нас состоялся интересный и содержательный разговор о стратегическом партнерстве по всем направлениям между нашими странами. Мы обсудили глобальные и региональные вызовы, которым противостоит Грузия", - рассказал Д.Залкалиани журналистам по итогам встречи.
По его словам, одним из таких вызовов является положение на оккупированных территориях. "По этому вопросу у нашего стратегического партнера четкая позиция. Мы имеем твердую и серьезную поддержку США. Данный вопрос постоянно стоит в политической повестке дня США и является предметом диалога с Российской Федерацией", - сказал министр.
По его словам, США также продолжают поддерживать Грузию в ее стремлении интегрироваться в евроатлантическое пространство.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна