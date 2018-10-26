|
|
Болтон обсудил с главами МВД и СГБ Грузии региональные угрозы и вызовы
26.10.2018 14:15
Находящийся с визитом в Тбилиси советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в пятницу встретился с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария и главой Службы госбезопасности республики Вахтангом Гомелаури.
Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, стороны обсудили существующие вызовы, перед которыми стоит Грузия, региональные угрозы и перспективы углубления двухстороннего сотрудничества в этом направлении.
По информации пресс-службы, одной из тем обсуждения была реформа сектора безопасности Грузии, особое внимание было уделено вопросам планирования политики национальной безопасности и необходимости разработки эффективных механизмов координации.
В МВД заявляют, что визит Дж.Болтона еще раз подтверждает твердую поддержку в отношении Грузии со стороны администрации США.
"США как стратегический партнер Грузии по-прежнему остается важнейшей опорой для страны с точки зрения усиления безопасности и поддержки территориальной целостности", - говорится в сообщении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна