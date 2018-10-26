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Ираклий Кобахидзе встретился с региональным представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев


26.10.2018   14:26
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с региональным представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Йоханнесом ван дер Клаувом.

По оценке Йоханнеса ван дер Клаува, согласно отчётам наблюдателей, избирательная компания проходит в свободной среде и в ООН есть твердое ожидание, что выборы президента пройдут свободно и справедливо. В свою очередь, председатель парламента отметил, что власти обеспечивают проведение справедливых и прозрачных выборов.

Стороны также обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Ираклий Кобахидзе ознакомил Верховного комиссара ООН по делам беженцев с тяжелой ситуацией с точки зрения прав человека и гуманитарного положения в оккупированных регионах, а также, новой мирной инициативой правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему».

Председатель парламента выразил надежду, что, несмотря на обструкционные действия Российской Федерации, эта инициатива внесет значительный вклад в восстановление доверия. Ираклий Кобахидзе поблагодарил Йоханнеса ван дер Клаува за участие ООН в процессе урегулирования конфликта. Вместе с тем стороны договорились о тесном сотрудничестве в процессе институционального укрепления парламента.


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