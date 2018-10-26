Залкалиани: Мы являемся, и будем главным вопросом повестки дня США

26.10.2018 15:01 Мы являемся, и в будущем будем главным вопросом повестки дня главного стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки - заявил журналистам министр иностранных дел Давид Залкалиани после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.



Еще одним вопросом, о котором говорили Залкалиани и Болтон, было сотрудничество в сферах безопасности и обороны.



"Это одно из главных приоритетных направлений. Как известно, успешно выполняется меморандум в сфере обороны и безопасности. Необходимо, чтобы наше сотрудничество еще больше углубилось. У нас есть поддержка США в направлении евроатлантической интеграции, США являются одним из главных участников в НАТО. Очень высокую оценку получила контрибуция Грузии в операциях в Афганистане, где Грузия вместе с главным стратегическим партнером, США, вносит значимую роль в защите глобальной безопасности и борьбе против вызовов. Мы являемся, и будем главным вопросом повестки дня главного стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки"- заявил глава внешнеполитического ведомства Грузии.









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