США будет наблюдать за президентскими выборами через увеличительное стекло - парламентская оппозиция

26.10.2018 16:00 В парламентском большинстве комментируют визит Джона Болтона за два дня до президентских выборов. По заявлению членов правящей партии, визит советника президента США имеет особую нагрузку, но депутаты "Грузинской мечты" не конкретизируют, с какими посланиями прибыл советник Дональда Трампа в Тбилиси, и на какие вопросы будут говорить с ним представители грузинской власти.



"США являются важным партнером для безопасности Грузии. Наша страна постоянно стоит перед тяжелым вызовом, особенно от северного соседа, и не только. Америка всегда оказывает нам значительную помощь. Его визит тоже, думаю, будет идти по конкретным темам"- говорит вице-спикер Тамар Чугошвили.



Оппозиция убеждена, что как партнер Грузии, Соединенные Штаты Америки интересуются тем, как готовится страна к выборам, и существует ли равная предвыборная среда для кандидатов.



"Прибытие влиятельной фигуры США за три дня до выборов является конкретным посланием для власти Грузии. Это послание следующее, что США и Белый Дом действительно будут наблюдать за президентскими выборами в Грузии через увеличительное стекло"- говорит один из лидеров "Национального движения" Заал Удумашвили.



Тем временем в "Европейской Грузии" заявляют, что власть страны должна использовать этот визит для лучшей защиты национальных интересов Грузии.



"Визит Джона Болтона за два дня раньше до выборов содержит конкретный мессидж, что важным является проведение выборов в прозрачной и справедливой среде, и на это обратят большое внимание"- говорит Ираклий Кикнавелидзе.









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