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Болтон: Часть санкций, введенных в отношении России, последовала за оккупацией территорий Грузии
26.10.2018 16:41
Часть введенных в отношении России санкций была вызвана именно оккупацией территорий Грузии, - об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Грузии советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
«В отношении России уже введен целый ряд санкций, и часть из них введена после того, как в 2008 году, после российско-грузинской войны произошла оккупация территорий Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии. Я ничего не могу сказать, насколько будет обсуждаться вопрос Грузии на встрече Трампа и Путина, поскольку это произойдет на мероприятии, приуроченном к 100-летию окончания Первой мировой войны и встреча будет очень краткой.
Могу также сказать, что мы пригласили президента Путина в Вашингтон, планируется полный день консультаций. Каким будет расписание этой встречи, на данном этапе мы не знаем», - отметил Джон Болтон.
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