Болтон: Часть санкций, введенных в отношении России, последовала за оккупацией территорий Грузии

26.10.2018 16:41 Часть введенных в отношении России санкций была вызвана именно оккупацией территорий Грузии, - об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Грузии советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.



«В отношении России уже введен целый ряд санкций, и часть из них введена после того, как в 2008 году, после российско-грузинской войны произошла оккупация территорий Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии. Я ничего не могу сказать, насколько будет обсуждаться вопрос Грузии на встрече Трампа и Путина, поскольку это произойдет на мероприятии, приуроченном к 100-летию окончания Первой мировой войны и встреча будет очень краткой.



Могу также сказать, что мы пригласили президента Путина в Вашингтон, планируется полный день консультаций. Каким будет расписание этой встречи, на данном этапе мы не знаем», - отметил Джон Болтон.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

