Владелец компании «Фреско» заявляет о вымогательстве со стороны государства

26.10.2018 17:02 Они вышли в космос… Требуют еще раз заплатить за то, за что мы уже заплатили миллион лари - основатель "«Фреско»" говорит о власти



Скандальное заявление основателя сети супермаркетов "Фреско" Васил Сопромадзе обвиняет Минфин в давлении. По словам Сопромадзе, по необоснованным причинам от него требуют заплатить сумму, что он считает "вымогательством денег". Сопромадзе планирует подать иск на Министерство финансов.



Сопромадзе заявляет, представители Минфин стараются незаконно изъять деньги из его бизнеса.



"Налоговая абсолютно вышла из правовой зоны. Абсолютно абсурдными, непонятными, неосмысленными, некомпетентными действиями стараются вымогать деньги у компании, я не воспринимаю это иначе, то, за что мы заплатили миллион лари, что уже заплачено, подтверждено, требуют еще раз заплатить. Да, это давление на бизнес, просто сейчас они слишком вышли в космос, это происходит не только сегодня, уже два-три года в отношении компании идут определенные действия, но мы ни слова не говорили до тех пор, пока они полностью не вышли из правового пространства. Перед тем, как начать любой черный пиар, я получаю предложение о продаже компании. Каждый раз я говорю, что компания "Фреско" не продается.



"Господа, совесть у вас есть? Понимаете вообще что творите? Понимаете вообще хоть что-то? Я спрашиваю вас, вы понимаете что говорите? Ничего от меня вы не получите, ничего не получали, и не получите от меня. Меня не интересует, кто выиграет в выборах, я не дружил ни с тем правительством, ни с вами не дружу, не собираюсь дружить ни с кем, кто бы ни пришел, потому что основание моего успеха именно в том, что я не дружу с правительством, а плачу налоги"- заявил Васил Сопромадзе.



По словам Сопромадзе, за два дня до выборов осуществляется давление на его бизнес, и арестовывают его имущество, а это бизнесмен связывает с тем, что он не дружит с властью.



По словам Сопромадзе, он ничего платить не собирается. По его словам, соответствующие службы Минфина арестовали его имущество из-за 3 000 лари.



"Два дня назад лично я, и моя компания оказались в черном списке. Два дня назад наложили арест на все мое имущество. Арестовали все мое имущество, миллионное состояние, из-за 3 000 лари, исходя из одной операций закупки 7-летней давности. В тот же день мои представители отнесли в налоговую все документы, подтверждающие, что операция была правильно проведена, и их притязания на 3 000 лари абсолютно несправедливы. Вместо того чтобы принять эти аргументы, они с весьма грустными лицами сообщили нам, что расследуют это дело в течение 10 дней"- заявил Василь Сопромадзе.









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