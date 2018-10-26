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Бахтадзе: Отношения Грузии и США еще никогда не были на таком высоком уровне и всеобъемлющими


26.10.2018   17:18
В условиях администрации президента Дональда Трампа, отношения между Грузией и США перешли на новый этап; они еще никогда не были на таком высоком уровне и что самое главное — всеобъемлющими», — заявил премьер — министр Грузии Мамука Бахтадзе после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Глава правительства отметил, что на встрече с Джоном Болтоном были рассмотрены все вопросы, которые начали обсуждать во время его визита в Вашингтон.

«Мы коснулись самого болезненного вопроса для Грузии, такого как гуманитарная катастрофа на оккупированных территориях и мирные инициативы, которые помогут нам в преодолении вызовов. Вместе с тем, мы говорили о возможном введении режима свободной торговли между Грузией и США, что выведет двусторонние отношения между странами на новый этап. Говорили об архитектуре безопасности в региональном контексте, которая должна существовать в Грузии, чтобы мы достойно преодолевали вызовы, которые стоят перед страной. Джон Болтон является верным другом для Грузии. У него есть конкретное видение, как можно сделать наши отношения более стратегическими и ориентированными на более конкретные результаты и я хочу поблагодарить его за очень важную поддержку», — заявил Мамука Бахтадзе.


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