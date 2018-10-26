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Болтон: Трамп пригласил Путина в Вашингтон в начале 2019 года


26.10.2018   17:20
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон в начале 2019 года. Об этом Болтон заявил в интервью с армянскими СМИ.

По словам Джона Болтона, он передал приглашение Трампа Путину во время встречи в Москве.

«»Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем», – отметил Болтон.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Париже 11 ноября в рамках мероприятия посвященного 100-летней дате окончания Первой мировой войны.


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