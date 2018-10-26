Джон Болтон: Грузия для нас представляет страну высших стратегических интересов

26.10.2018 17:28 «Грузия для нас представляет страну высших стратегических интересов», — заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подытоживая свой визит в Грузию.



По оценке Болтона, у него были замечательные встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром обороны Леваном Изория и министром внутренних дел Георгием Гахария.



«Я в первый раз нахожусь в Грузии и хочу поблагодарить вас за предоставленную такую возможность.



В ходе встреч мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с ситуацией в регионе и двусторонними отношениями между Грузией и Соединенными Штатами Америки. Со своей стороны я отметил, насколько большое значение мы придаем отношениям с Грузией. Грузия является для нас страной самых высоких стратегических интересов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько твердой была поддержка Соединенных Штатов Америки в отношении независимости и территориальной целостности Грузии посл распада Советского Союза. Я также подтвердил, что наша позиция не изменилась», — заявил советник президента США.



По его словам, на встрече с премьер-министром Мамукой Бахтадзе речь шла о возможностях, которые связаны с двусторонними отношениями между Грузией и США и сотрудничеством в регионе. «В целом, я бы оценил мой визит и встречи сегодня как очень позитивные и очень продуктивные», — заявил Джон Болтон. В рамках визита, Джон Болтон встретился с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром обороны Леваном Изория и министром внутренних дел Георгием Гахария.









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