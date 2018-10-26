Черные деньги в предвыборной кампании – "«Справедливые выборы» представили результаты мониторинга

26.10.2018 18:25 Неправительственная организация "Справедливые выборы" представила результаты мониторинга кампании кандидатов в президенты перед выборами в социальных сетях.



По информации представителей организации, выявляются профинансированные анонимные группы, которые ведут дискредитацию кандидатов разных политических партий, но кто платит им эти деньги не известно.



По словам исполнительного директора "Международного общества справедливых выборов и демократии", все расходы, на которые происходит финансирование кандидатов в президенты, должны быть задекларированы.



"Страницы в основном анонимно ведут деятельность, их расходы не декларируются. Поэтому это в некотором смысле движение черных денег в предвыборной кампании"- заявил Михаил Бенидзе.



Неправительственная организация обращается к Службе аудита, разработать методологию, которая выявит факты незаконных пожертвований.



"Мы видим активность анонимных страниц, направленных на дискредитацию избирательных субъектов и кандидатов, и ориентированных на распространение каких-то конкретных мессиджей в этот предвыборный период, которые используют для этого профинансированные посты. Масштаб их распространения достаточно высокий и большой перед выборами. Мы хотим обратиться к Службе аудита, совместно сформировать методологию, которая выявит факты незаконных пожертвований"- заявила юрист "Международного общества справедливых выборов и демократии" Нино Рижамадзе.









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