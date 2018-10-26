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Саакашвили предложили назначить премьером в Казахстане


26.10.2018   18:39
Общественный деятель из Талдыкоргана Нур Канатулы предложил пригласить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и его команду на 5 лет в правительство Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на страницу блогера в Facebook.

- Недавно наш Президент страны грозился разогнать многих наших чиновников-бездельников, которые не могут и/или не хотят работать для страны и для народа и заменить их иностранными профессионалами! У меня хорошее и дельное предложение Елбасы - давайте пригласим к нам Михеила Саакашвили и всю его команду, на 5 лет! Уверен, что он с поддержкой Главы государства, за год-два наведёт в стране конкретный порядок, везде и всюду! - написал Канатулы.

Блогер уверен, что Саакашвили при поддержке Назарбаева за год-два наведет в стране конкретный порядок, везде и всюду.

Общественный деятель Нур Канатулы известен защитой прав предпринимателей и граждан, а также контролем работы государственных органов.

Президент Казахстана Назарбаев выступил 5 октября с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором призвал членов правительства работать активнее. Пообещав заменить их на более эффективных иностранных специалистов, если министры останутся инертными.


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