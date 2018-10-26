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Болтон считает важной активность избирателей для доверия выборам президента Грузии
26.10.2018 18:59
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон надеется, что президентские выборы в Грузии пройдут в воскресенье в свободной и справедливой обстановке.
"Я не намерен за два дня до выборов включаться в какой-либо форме в предвыборную кампанию в Грузии. В Грузии будет много наблюдателей, среди них и американские. Официальные лица в Грузии мне сказали, что выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке", - сказал в пятницу Дж.Болтон журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Он отметил, что важна активность избирателей для полного доверия к избирательному процессу.
Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. Это будут последние выборы с использованием прямого голосования. Президент будет избран на шесть лет.
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