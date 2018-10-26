Болтон считает важной активность избирателей для доверия выборам президента Грузии

26.10.2018 18:59 Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон надеется, что президентские выборы в Грузии пройдут в воскресенье в свободной и справедливой обстановке.



"Я не намерен за два дня до выборов включаться в какой-либо форме в предвыборную кампанию в Грузии. В Грузии будет много наблюдателей, среди них и американские. Официальные лица в Грузии мне сказали, что выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке", - сказал в пятницу Дж.Болтон журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Он отметил, что важна активность избирателей для полного доверия к избирательному процессу.



Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. Это будут последние выборы с использованием прямого голосования. Президент будет избран на шесть лет.







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