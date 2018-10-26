России следует «убраться из Крыма и с востока Украины» – советник Трампа

26.10.2018 22:23 Американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что было бы хорошо, если бы Россия убралась из Крыма и востока Украины, перестала вмешиваться в выборы в США и была менее навязчивой на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.



"Было бы полезно, если бы они (русские) перестали вмешиваться в наши выборы, убрались из Крыма и Донбасса в Украине, прекратили использование нелегального химического оружия для попыток убийства россиян в изгнании на Западе и если бы они были менее навязчивыми на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.



Болтон, который провел переговоры в Москве в начале этой недели, заявил, что Вашингтон сейчас решает, будет ли он вводить дополнительные санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании.



На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о "каких-либо санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.







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