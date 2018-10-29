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Международные наблюдатели представят сегодня промежуточный доклад


29.10.2018   09:40
Международные наблюдатели, находящиеся в Грузии в связи с президентскими выборами, представят предварительный доклад о проведении выборов 29 октября в гостинице Radisson Blu Iveria.

Как сообщают организаторы пресс-конференции, данная наблюдательская миссия представляет собой совместные усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европарламента.

«Доклад представят Кристиан Вигенин, специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ; Андрей Хунко, руководитель делегации ПАСЕ; Маргарета Седерфильд, руководитель делегации ПА ОБСЕ; Раса Юкнявичене, руководитель делегации ПА НАТО; Лайма Люсия Андрикиене руководитель и посол ПА Европарламента; Герт-Хинрих Аренс, руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ. Международная наблюдательская миссия состоит из 400 наблюдателей, прибывших из 40 стран. Среди них 284 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, направленных БДИПЧ, 54 представителя парламентариев и представителей ПА ОБСЕ», - сообщают организаторы мероприятия.


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