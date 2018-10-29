«Республиканская партия» Грузии во втором туре поддержит Григола Вашадзе

29.10.2018 10:18 Во втором туре президентских выборов «Республиканская партия Грузии» поддержит оппозиционного кандидата Григола Вашадзе. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.



Сегодня после объявления предварительных итогов голосования, о своем решении поддержать Григола Вашадзе во втором туре уже объявила партия «Европейская Грузия», кандидат от которой Давид Бакрадзе набрал около 10% голосов и показал третий результат на выборах.



По итогам голосования на выборах 28 октября, ни один из участников президентской гонки не набрал 50% голосов, в связи с чем, скорее всего, будет назначен второй тур выборов с участием лидеров голосования. Это Саломе Зурабишвили, которую официально поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» и Григол Вашадзе – представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение», выдвинутый оппозиционным объединением «Сила в единстве».



«В первом туре я голосовала, так же как и многие мои однопартийцы, против Саломе Зурабишвили, и во втором туре, конечно же, мы будем против кандидата от власти и будем голосовать за Григола Вашадзе», – заявила Самнидзе.



«Республиканская партия» с 2012 года входила в правящую коалицию «Грузинская мечта», которая состояла из пяти партий. В апреле 2016 года «республиканцы» решили выйти из коалиции, заявив о своем несогласии с политикой Бидзины Иванишвили. После этого решения коалиция, созданная миллиардером, окончательно распалась.







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