|
|
«Республиканская партия» Грузии во втором туре поддержит Григола Вашадзе
29.10.2018 10:18
Во втором туре президентских выборов «Республиканская партия Грузии» поддержит оппозиционного кандидата Григола Вашадзе. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.
Сегодня после объявления предварительных итогов голосования, о своем решении поддержать Григола Вашадзе во втором туре уже объявила партия «Европейская Грузия», кандидат от которой Давид Бакрадзе набрал около 10% голосов и показал третий результат на выборах.
По итогам голосования на выборах 28 октября, ни один из участников президентской гонки не набрал 50% голосов, в связи с чем, скорее всего, будет назначен второй тур выборов с участием лидеров голосования. Это Саломе Зурабишвили, которую официально поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» и Григол Вашадзе – представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение», выдвинутый оппозиционным объединением «Сила в единстве».
«В первом туре я голосовала, так же как и многие мои однопартийцы, против Саломе Зурабишвили, и во втором туре, конечно же, мы будем против кандидата от власти и будем голосовать за Григола Вашадзе», – заявила Самнидзе.
«Республиканская партия» с 2012 года входила в правящую коалицию «Грузинская мечта», которая состояла из пяти партий. В апреле 2016 года «республиканцы» решили выйти из коалиции, заявив о своем несогласии с политикой Бидзины Иванишвили. После этого решения коалиция, созданная миллиардером, окончательно распалась.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна