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Украинцы в 2017 году получили больше всех первых разрешений на жительство в ЕС


29.10.2018   10:22
В 2017 году граждане Украины продолжили лидировать среди не входящих в ЕС стран, кто получил вид на жительство в странах-членах ЕС. Разрешение на жительство получили 662 тыс. украинцев. Согласно данным Евростата, большинство разрешений было выдано в Польше.

Украинские граждане подавались на вид на жительство прежде всего в целях трудоустройства (88% первых разрешений на жительство, выданных украинцам в 2017 году). Украина опередила по статистике выдачи вида на жительство Сирию (223 тыс. разрешений, из которых практически 2/3 припадает на Германию) и Китай, включая Гонконг (193 тыс разрешений, из которых практически половина была выдана в Великобритании).

В 2017 году около 3,1 млн. первых разрешений на жительство было выдано в ЕС гражданам стран, не входящих в состав ЕС. Это число выросло практически на 4% (или 112 тыс.) по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. Причиной подачи на первый вид на жительство в ЕС в 2017 году стало трудоустройство (практически треть всех разрешений или 32%), семейные связи (26%), образование (17%) и другие причины, включая международную защиту (24%).


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