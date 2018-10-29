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НПО о ходе президентских выборов в Грузии


29.10.2018   10:24
ISFED: Выборы прошли без серьезных нарушений, однако, были зафиксированы различные процедурные нарушения

Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) подвело итоги сегодняшних президентских выборов и отметило, что выборы прошли без значительных нарушений.

Организация также отметила, что в течение дня голосования были зафиксированы различные процедурные нарушения, в связи с которыми она подала 61 жалобу в участковые и 62 жалобы в окружные избирательные комиссии. В числе этих нарушений: ограничение прав наблюдателя; Нарушение процедуры маркировки; Нарушения процедур в связи с бюллетенями; Отдельные случаи нахождения посторонних лиц на избирательном участке; Голосование с неправильной документацией; Недостатки, связанные со списком избирателей; Голосование вместо других, агитация на избирательном участке и другие нарушения.

Организация «Справедливые выборы» заявила, что одним из характерных признаков этих выборов было то, что партийные активисты были широко представлены на избирательных участках, а избирателей сравнивали со своими списками сторонников, что может «оказать негативное влияние на свободное выражение воли избирателей и восприниматься избирателем, как косвенное давление на него». По заявлению организации, эта практика широко использовалась Грузинской мечтой, хотя подобные действия в некоторых округах были зафиксированы и со сторон представителей Единого национального движения и Европейской Грузии.

У организации «Справедливые выборы» работают 800 наблюдателей по всей стране, которые командированы в 73 ОИК и 78 мобильные группы. 15 операторов и 10 юристов анализируют и занимаются урегулированием потенциальных нарушений и инцидентов. Организация «Справедливые выборы» также проводит параллельный подсчет голосов с целью перепроверки результатов ЦИК.

АМЮГ: В целом процесс голосования прошел спокойно, нарушения не повлияли на процесс голосования.

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что процесс голосования, в целом, прошел спокойно и «по имеющейся у нас информации, что выявленные во время голосования (08: 00-20: 00 чч.) нарушения не оказали существенного влияния на процесс голосования».

По заявлению АМЮГ, в течение всего дня было зафиксировано большое количество фактов мобилизации электората и предполагаемого контроля его воли. «В отличие от предыдущих выборов, на выборах 2018 года наряду с предполагаемым контролем воли избирателей со стороны координаторов, процессу добавилась предполагаемая тенденция контроля воли избирателя по телефонным звонкам из избирательного штаба кандидата Саломе Зурабишвили, поддерживаемой со стороны правящей партии», — заявила АМЮГ.

По заявлению организации, были отмечены значительные нарушения, в том числе предполагаемый факт подкупа избирателя, который предположительно содержит признаки уголовного преступления; Вынос избирательных бюллетеней из участка.

По заявлению АМЮГ, были также зафиксирован такие процедурные нарушения, как голосование просроченными удостоверениями личности; Факты физической конфронтации; Проблемы с маркировкой; Агитация на избирательном участке.

АМЮГ подала 94 жалобы, в том числе 52 жалобы в участковые комиссии, и 42 – в окружные комиссии.

У АМЮГ насчитывается 400 наблюдателей в Тбилиси и девяти регионах Грузии. Статические наблюдатели расположены на 250 избирательных участках по всей Грузии. В организации есть 50 мобильных групп и 59 окружных наблюдателей.

«Международная прозрачность – Грузия»: Зафиксированы несколько серьезных нарушений

«Международная прозрачность – Грузия» сообщила, что было зарегистрировано до 90 мелких и относительно серьезных нарушений и подано девять жалоб.

Среди наиболее серьезных нарушений организация назвала активную мобилизацию избирателей и предполагаемый подкуп избирателя. Кроме того, организация заявила, что предполагаемые факты подкупа избирателей имели место на 6 участках в 3 округах.

Член избирательной администрации в Зугдиди сбросил несколько конвертов в урну для голосования.

Наблюдатели организации также зафиксировали нарушения тайны голосования, недопущения наблюдателей на избирательные участки, нарушения различных избирательных процедур.

У организации «Международная прозрачность – Грузия» насчитывается 350 наблюдателей, 300 из них на участках и 45 в мобильных группах.


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