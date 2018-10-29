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Саломе Зурабишвили побеждает в пяти из 10 избирательных округов Тбилиси, а в пяти - Григол Вашадзе


29.10.2018   11:11
Согласно данным ЦИК, в пяти из 10 избирательных округов Тбилиси лидирует кандидат, поддерживаемый правящей командой, Саломе Зурабишвили, а в пяти — кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе.

Саломе Зурабишвили получила большинство голосов в районах Мтацминда, Ваке, Сабуртало, Чугурети и Дидубе, а в Крцаниси, Исани, Самгори, Надзаладеви и Глдани лидирует Григол Вашадзе. Однако голоса, собранные обоими кандидатами в этих избирательных округах, составляют менее 50 процентов.

№ 1 избирательный округ Мтацминда: Григол Вашадзе 7 971 (31,32%), Саломе Зурабишвили — 9 573 (37,62%);

№2 избирательный округ Ваке: Григол Вашадзе — 14 906 (29,4%), Саломе Зурабишвили — 18 849 (37,18%);

№ 3 избирательный округ Сабуртало: Григол Вашадзе — 19 021 (30,4%), Саломе Зурабишвили — 23 495 (37,55%);

№ 4 избирательный округ Крцаниси: Григол Вашадзе — 6 689 (38,27%), Саломе Зурабишвили — 6 488 (37,12%);

№ 5 избирательный округ Исани: Григол Вашадзе — 16 957 (39,18%), Саломе Зурабишвили — 13 856 (32,02%);

№ 6 избирательный округ Самгори: Григол Вашадзе — 23 826 (41,95%), Саломе Зурабишвили — 16 978 (29,9%);

№ 7 избирательный округ Чугурети: Григол Вашадзе — 8 914 (33,56%), Саломе Зурабишвили — 10 358 (38,99%);

№ 8 избирательный округ Дидубе: Григол Вашадзе — 10 370 (30,98%), Саломе Зурабишвили — 12 907 (38,56%);

№ 9 избирательный округ Надзаладеви: Григол Вашадзе — 20 576 (36,63%), Саломе Зурабишвили — 18 758 (33,4%);

№ 10 избирательный округ Глдани: Григол Вашадзе — 23 974 (40,07%); Саломе Зурабишвили — 17 782 (29,72%).


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