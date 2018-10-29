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Второй тур президентских выборов состоится через две недели после объявления окончательных результатов голосования


29.10.2018   11:28
Второй тур президентских выборов состоится через две недели после объявления окончательных результатов голосования в воскресенье.

По словам главы избирательной администрации Тамар Жвания, максимальный срок с обнародования окончательных результатов, по закону, составляет 20 дней после даты выборов.

«С законодательной точки зрения, когда речь идет о втором туре, у него есть свои сроки. Максимальный 20-дневный срок предназначен для подведения итогов и затем, в двухнедельный срок проходит второй тур», — заявила председатель ЦИК.

Согласно закону, победившим на выборах считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов. Если ни один из кандидатов не может получить такой результат, пройдет второй тур между двумя кандидатами с лучшим результатом.

Согласно данным, из 37078 избирательных участков подсчитаны 3678 + 11 избирательных участка, что составляет 99,57 процента от общего числа.

Согласно предварительным данным ЦИК, Саломе Зурабишвили получила 614 964 голоса, что составляет 38,66 процента, а Григол Вашадзе — 599 662 (37,7 процента).


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