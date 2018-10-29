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ЦИК: Во всех больших городах Грузии на перовом месте Григол Вашадзе
29.10.2018 11:43
По предварительным данным ЦИК, во всех больших городах Грузии на перовом месте кандидат в президенты Грузии от «Объединенной оппозиции» Григол Вашадзе.
Центральная избирательная комиссия из 3705 избирательных участков подсчитала голоса с 3 678 участков (+11 спецучастков).
Соответственно, результаты голосования в больших городах таковы:
Рустави: Григол Вашадзе - 21 775 голосов (47.14%); Саломе Зурабишвили - 11 242 голоса (24.34%);
Мцхета: Григол Вашадзе - 8 939 голосов (41.34%); Саломе Зурабишвили - 7 856 голосов (36.34%);
Гори: Григол Вашадзе - 20 994 голоса (42.5%); Саломе Зурабишвили - 17 099 голосов (34.61%);
Хашури: Григол Вашадзе - 9 125 голосов (43.17%); Саломе Зурабишвили - 7 009 голосов (33.16%);
Зестафони: Григол Вашадзе - 9 815 голосов (38.57%); Саломе Зурабишвили - 9 041 голос (35.52%);
Цкалтубо: Григол Вашадзе - 11 921 голос (48.2%); Саломе Зурабишвили - 8 143 голоса (32.93%);
Кутаиси: Григол Вашадзе - 29 585 голосов (46.98%); Саломе Зурабишвили - 18 058 голосов (28.67%);
Зугдиди: Григол Вашадзе - 23 526 голосов (49.46%); Саломе Зурабишвили - 16 129 голосов (33.91%);
Поти: Григол Вашадзе - 6 775 голосов (39.82%); Саломе Зурабишвили - 5 803 голоса (34.11%);
Батуми: Григол Вашадзе - 27 368 голосов (44.8%); Саломе Зурабишвили - 20 722 голоса (33.92%);
Наивысший результат у Григола Вашадзе в Телави. 14 341 голосом Вашадзе получил в Телави 50,12% голосов избирателей. Саломе Зурабишвили поддержали 9 383 избирателя, что составляет 32,79% избирателей.
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