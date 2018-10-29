|
|
В Тбилиси победил Григол Вашадзе
29.10.2018 12:52
В выборах в Тбилиси победил кандидат объединенной оппозиции, Григол Вашадзе. В итоге Вашадзе получил 35,44% тогда, когда кандидат, поддерживаемый правящей командой Саломе Зурабишвили получила 34,48 %.
Кроме того, Вашадзе выиграл в пяти из десяти избирательных округов в Тбилиси, а в остальной части - Саломе Зурабишвили.
7,99% голосов получил кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе. Кандидат в президенты "Шишки" Зураб Джапаридзе получил 5,77%.
На данном этапе ЦИК посчитала 99,57% и по предварительным данным, ни один кандидат не набрал больше 50%, что означает, что состоится второй тур.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна