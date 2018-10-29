В Тбилиси победил Григол Вашадзе

29.10.2018 12:52 В выборах в Тбилиси победил кандидат объединенной оппозиции, Григол Вашадзе. В итоге Вашадзе получил 35,44% тогда, когда кандидат, поддерживаемый правящей командой Саломе Зурабишвили получила 34,48 %.



Кроме того, Вашадзе выиграл в пяти из десяти избирательных округов в Тбилиси, а в остальной части - Саломе Зурабишвили.



7,99% голосов получил кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе. Кандидат в президенты "Шишки" Зураб Джапаридзе получил 5,77%.



На данном этапе ЦИК посчитала 99,57% и по предварительным данным, ни один кандидат не набрал больше 50%, что означает, что состоится второй тур.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

