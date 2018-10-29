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В Тбилиси победил Григол Вашадзе


29.10.2018   12:52
В выборах в Тбилиси победил кандидат объединенной оппозиции, Григол Вашадзе. В итоге Вашадзе получил 35,44% тогда, когда кандидат, поддерживаемый правящей командой Саломе Зурабишвили получила 34,48 %.

Кроме того, Вашадзе выиграл в пяти из десяти избирательных округов в Тбилиси, а в остальной части - Саломе Зурабишвили.

7,99% голосов получил кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе. Кандидат в президенты "Шишки" Зураб Джапаридзе получил 5,77%.

На данном этапе ЦИК посчитала 99,57% и по предварительным данным, ни один кандидат не набрал больше 50%, что означает, что состоится второй тур.



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