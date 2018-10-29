Подсчитаны 99,95% голосов - Зурабишвили - 38,63% , Вашадзе - 37,74%

29.10.2018 13:21 По данным Центральной избирательной комиссии, к этому времени из 3705 избирательных участков подсчитаны 3692+11 избирательных участков, что составляет 99.95 процента от общего числа.



Согласно данным с этих участков, Саломе Зурабишвили получила 615 403 голосов, что составляет 38.63 процента, а Григол Вашадзе — 601 175 (37,74 процента).



Давид Бакрадзе находится на третьем месте с 174 555 голосами, что составляет 10,97 процента от общего количества голосов.



Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.



Как заявила на брифинге председатель ЦИК Тамар Жвания, что день президентских выборов на избирательных участках проходил в мирной обстановке и никаких особых инцидентов не было, кроме отдельных нарушений процедурного характера, на большинство из которых, по словам Жвания, предвыборные администрации отреагировали незамедлительно.



«Общее число избирателей составило 3 518 877 человек, в которое вошли лица, зарегистрированные к выборам за рубежом, в том числе 14 795 граждан, зарегистрированных по иностранному адресу в соответствии с законодательством Грузии.



По состоянию на 20:00 28 октября в голосовании приняли участие 1 637 956 избирателей, что составляет 46,74% от общего числа. По предварительным данным, к этом времени подсчитаны 3703 избирательных участков, что составляет почти 100% избирательных участков», — заявила Тамар Жвания.



Для победы кандидату в президенты необходимы 50% +1 голос. Избранным будет считаться кандидат в президенты Грузии, за которого проголосовало больше половины участников выборов. В количестве голосов участников выборов не будет учитываться количество голосов аннулированных бюллетеней.



Если в первом туре выборов ни один кандидат не сможет набрать необходимое количество голосов, назначается второй тур. Во втором туре избирателю придется выбирать между двумя кандидатами, показавшими лучший результат в первом туре. Второй тур выборов Центральная избирательная комиссия назначает соответствующим постановлением. Второй тур выборов проходит через две недели после официального объявления результатов первого тура. Победителем во втором туре будет считаться тот кандидат, кто наберет больше голосов. В случае получения кандидатами одинакового количества голосов во втором туре, избранным будет считаться тот кандидат, который получил больше голосов в первом туре.







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