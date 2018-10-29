Дорога в рай подполковника Путина или «Русский мир» против сил зла

29.10.2018 13:43 Почему Россия постоянно находится в конфронтации с Западом? Какую роль играют в этом конфликте постсоветские страны? Война цивилизаций или внутриполитические игры?



Комментируя эту тему, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма сказал:



“Я не думаю, что есть какая-то война цивилизаций. Я даже не уверен какую конкретно цивилизацию Россия считает, что она представляет в данный момент. Я думаю, все эти события больше имеют отношение лично к Путину. Я считаю, что имеет место столкновение ценностей, потому что то, что представляет из себя сегодняшняя Россия - это разновидность клептократии, основанной на личных интересах элит, окружающих президента Путина".





В рамках проекта телекомпании “STV” на русском из Грузии «Пограничная ZONA» тему обсуждали профессор Фрэнсис Фукуяма, экс-помощник Госсекретаря США Дэвид Крамер, замминистра иностранных дел Украины Васил Боднар и автор проекта Егор Куроптев.











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