Хухашвили: «Грузинскую мечту» победило не ЕНД, а свое высокомерие и тупость

29.10.2018 13:49 «Грузинскую мечту» победило не «Нацдвижение», а свое высокомерие, тупость и разврат - говорит эксперт Гия Хухашвили агентству "Интерпрессньюс", комментируя результаты выборов.



"Грузинскую мечту" победило не "Национальное движение", а собственно их высокомерие, тупость и разврат. Ее главной проблемой является тот "монстр", который, очевидно, на данном этапе взял в заложники эту политическую организацию. Они играли по правилам "Национального движения", то есть построили всю кампанию на грязи, не представили никакую позитивную повестку дня, которая интересует людей, они фактически играли по правилам "Национального движения". В этой технологии они более опытные, и получили результат. Мы видели безграничное высокомерие, сначала были поздравления, а потом позорно улизнули. Мне это было очень тяжело видеть"- заявил Гия Хухашвили.



Что касается ожиданий второго тура, эксперт считает, что чисто арифметически сейчас "Грузинская мечта" проигрывает.



"Чисто арифметически, думаю, у них дела обстоят не очень хорошо. Единственный выход, начать системные изменения. Они должны проявить политическую волю, чтобы объявить борьбу процветающему внутри них "монстру"- разврату. Сейчас они должны начать борьбу с системным пороком - развратом. Они должны начать борьбу с системным пороком внутри своего тела, это может дать им какие-то шансы. Чисто арифметически они проигрывают"- заявил эксперт.



Напомним, что по результатам 99% посчитанных голосов ЦИК, у Саломе Зурабишвили 38,66%, а у Григола Вашадзе 37,7% поддержка.









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