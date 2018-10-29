Григол Вашадзе призвал сторонников сплотиться перед вторым туром

29.10.2018 14:06 Кандидат в президенты Грузии от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе в понедельник на брифинге призвал своих избирателей не праздновать преждевременную победу.



"Впереди у нас второй тур президентских выборов, который мы обязательно выиграем, и в Грузии начнется смена власти. Это уже неизбежно", - заявил Г.Вашадзе, который по итогам состоявшегося в воскресенье голосования набрал 37,7% голосов.



По его словам, действующие власти украли у него победу "присвоив голоса избирателей путем запугивания и подкупа".



Г.Вашадзе сообщил, что начал консультации с лидерами других оппозиционных партий для выхода во втором туре выборов против действующих властей Грузии единым фронтом.







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